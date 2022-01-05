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Угрожает пожизненное: на Харьковщине молодой любовник убил 52-летнюю женщину

Наташа Тарчевська редактор ленты
Угрожает пожизненное: на Харьковщине молодой любовник убил 52-летнюю женщину

В Харьковской области ранее судимый мужчина жестоко убил свою гражданскую жену. Он был моложе женщины на 15 лет.

Инцидент произошел в поселке Песочин. В полицию обратились медики, которых накануне вызывали соседи. Именно они первыми увидели труп женщины с гематомами в закрытом доме.

37-летний сожитель солгал правоохранителям и заявил, что не знает ничего о расправе над сожительницей. Однако во время первоочередных действий мужчину вывели на чистую воду.

Как выяснилось, в тот вечер пара пьянствовала в доме 52-летней женщины. Возник очередной конфликт, и мужчина решил завершить его с применением силы.

Молодой сожитель избил старшую женщину руками и ногами, бросил ее на полу и ушел из дома. От полученных травм женщина погибла.

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины. Муж уже получил сообщение о подозрении.

За совершенное ему грозит от 10 до 15 лет за решеткой или пожизненное лишение свободы.

Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

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