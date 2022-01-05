Загрожує довічне: на Харківщині молодий коханець вбив 52-річну жінку

У Харківській області раніше судимий чоловік жорстоко вбив свою цивільну дружину. Він був молодший за жінку на 15 років.

Інцидент стався у селищі Пісочин. До поліції звернулися медики, яких напередодні викликали сусіди. Саме вони першими побачили труп жінки із гематомами у зачиненому будинку.

37-річний співмешканець збрехав правоохоронцям і заявив, що не знає нічого про розправу над співмешканкою. Однак під час першочергових дій чоловіка вивели на чисту воду.

Як з’ясувалося, того вечора пара пиячила у будинку 52-річної жінки. Виник черговий конфлікт, і чоловік вирішив завершити його із застосуванням сили.

Молодий співмешканець забив старшу жінку руками і ногами, покинув її на підлозі та пішов із дому. Від отриманих травм жінка загинула.

Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) КК України. Чоловік уже отримав повідомлення про підозру.

За скоєне йому загрожує від 10 до 15 років за ґратами або довічне позбавлення волі.