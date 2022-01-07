Лежала на улице с ножом в спине: под Харьковом мужчина хотел убить дочь своей любовницы

В Харьковской области задержан 52-летний мужчина, который едва не убил дочь своей любовницы. За совершенное ему грозит до 15 лет за решеткой.

Инцидент произошел на Рождество в селе Андреевка, что в Балаклейском районе. Мать пострадавшей вместе с сожителем вечером 6 января распивали спиртное.

Чуть позже женщина позвала свою 22-летнюю дочь за стол. Когда втроем они допили весь алкоголь, что был на столе, мужчина начал скандалить с молодой девушкой.

Чтобы доказать свою правоту, горе-сожитель схватил нож и воткнул его падчерице в спину. 22-летняя девушка еле смогла выбежать из дома, но упала прямо возле дома соседки.

Именно она и вызвала полицию, когда увидела за порогом девушку без сознания с ножом в спине.

Где была мать пострадавшей

Когда на место происшествия прибыли правоохранители, они срочно вызвали скорую и девушку госпитализировали. Сейчас она находится в больнице.

В доме, где жила семья, полицейские обнаружили ее мать и отчима. Пребывая в состоянии сильного алкогольного опьянения, 52-летний мужчина пытался совершить самоубийство, однако его вовремя остановили.

Почему мать 22-летней девушки первой не вызвала скорую после инцидента, в полиции не сообщили.

В тот же вечер ее сожителя задержали: уголовное производство открыто по ч.2 ст.15 и ч.1 ст.115 (Покушение на умышленное убийство) УК Украины.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В полиции также подтвердили, что подозреваемый уже был судим.