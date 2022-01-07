Лежала на вулиці з ножем у спині: під Харковом чоловік хотів вбити доньку своєї коханки

У Харківській області затримали 52-річного чоловіка, який ледь не вбив доньку своєї коханки. За скоєне йому загрожує до 15 років за ґ‎ратами.

Інцидент стався на Святвечір у селі Андріївка, що у Балаклійському районі. Матір постраждалої разом зі співмешканцем ввечері 6 січня розпивали спиртне.

Пізніше жінка покликала свою 22-річну доньку за стіл. Коли всі троє допили весь алкоголь, що був вдома, чоловік почав скандалити з молодою дівчиною.

Щоб довести свою правоту, горе-співмешканець схопив ножа і встомив його падчериці в спину. 22-річна дівчина на силу змогла втекти з будинку, але впала прямо біля будинку сусідки.

Саме вона і викликала поліцію, коли побачила за порогом непритомну дівчину з ножем у спині.

Де була матір постраждалої

Коли на місце події прибули правоохоронці, вони терміново викликали швидку і дівчину госпіталізували. Зараз вона перебуває у лікарні.

У будинку, де жила родина, поліцейські виявили її матір та вітчима. Перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння, 52-річний чоловік намагався скоїти самогубство, однак його вчасно зупинили.

Чому матір 22-річної дівчини першою не викликала швидку після інциденту, у поліції не повідомили.

Того ж вечора співмешканця затримали: кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст.15 та ч.1 ст.115 (Замах на умисне вбивство) КК України.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років. У поліції також підтвердили, що підозрюваний вже був судимий.