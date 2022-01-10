Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Происшествия

В Польше задержали украинца, укравшего у соседа зарплату за несколько месяцев

Валентина Летяк редактор ленты
кордон польща

На переходе в Корчеве польские пограничники задержали перед Новым годом 47-летнего украинца, который обокрал соседа по квартире и пытался сбежать домой.

Воспользовавшись временным отсутствием товарища, мужчина вытащил из шкафа пакет из 12 тыс. злотых. Это около 82 тыс. грн по курсу НБУ на 10 января.

Потерпевший надеялся, что сосед вернется, однако через несколько часов он обратился с заявлением об исчезновении крупной суммы в полицию города Тшцянка Великопольского воеводства.

Работники польской полиции, предполагая, что мужчина попытается скрыться в Украину, направили данные о нем сотрудникам пограничной службы.

Его задержали при попытке пересечь границу. Часть украденных денег он успел потратить.

Подозреваемый признался в содеянном. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Читайте
В Польше в новогоднюю ночь на улице нашли тело убитого украинца: задержали 12 людей

Источник: epoznan.pl

Фото: Госпогранслужба

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка