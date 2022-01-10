В Польше задержали украинца, укравшего у соседа зарплату за несколько месяцев

На переходе в Корчеве польские пограничники задержали перед Новым годом 47-летнего украинца, который обокрал соседа по квартире и пытался сбежать домой.

Воспользовавшись временным отсутствием товарища, мужчина вытащил из шкафа пакет из 12 тыс. злотых. Это около 82 тыс. грн по курсу НБУ на 10 января.

Потерпевший надеялся, что сосед вернется, однако через несколько часов он обратился с заявлением об исчезновении крупной суммы в полицию города Тшцянка Великопольского воеводства.

Работники польской полиции, предполагая, что мужчина попытается скрыться в Украину, направили данные о нем сотрудникам пограничной службы.

Его задержали при попытке пересечь границу. Часть украденных денег он успел потратить.

Подозреваемый признался в содеянном. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Источник: epoznan.pl