У Польщі затримали українця, який вкрав у сусіда зарплату за кілька місяців

На переході у Корчеві польські прикордонники затримали перед Новим роком 47-річного українця, який обікрав сусіда по квартирі та намагався втекти додому.

Скориставшись тимчасовою відсутністю товариша, чоловік витягнув з шафи пакет з 12 тис. злотих. Це майже 82 тис. грн за курсом НБУ на 10 січня.

Потерпілий сподівався, що сусід повернеться, проте за кілька годин звернувся із заявою про зникнення великої суми до поліції міста Тшцянка Великопольського воєводства.

Працівники польської поліції, передбачаючи, що чоловік спробує втекти в Україну, направили дані про нього співробітникам прикордонної служби.

Його затримали під час спроби перетнути кордон. Частину вкрадених грошей він встиг витратити.

Підозрюваний зізнався в скоєному. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Джерело: epoznan.pl