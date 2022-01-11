Во Львове 36-летний местный житель совершил насилие в отношении своей матери и нанес телесные повреждения полицейскому.

Следователи открыли уголовное производство по факту угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа.

За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Инцидент произошел 10 января около 14.00, когда правоохранители прибыли на вызов после сообщения о домашнем насилии в квартире одного из домов на улице Чигиринской.

Как установили полицейские, житель квартиры, совершивший насилие в отношении своей матери, находился в состоянии алкогольного опьянения.

– Во время установления обстоятельств происшествия мужчина вел себя неадекватно и агрессивно, не реагировал на замечания правоохранителей, а затем неожиданно напал на одного из полицейских и нанес ему телесные повреждения, – сообщают в полиции области.

В конце концов злоумышленника задержали. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Месяц назад в Купянске Харьковской области на сотрудников полиции, прибывших на вызов из-за семейной ссоры, напал с самодельным ножом из пилы 49-летний мужчина.

Злоумышленник ранил правоохранителям пальцы рук и лица.

За посягательство на жизнь полицейских нападавшему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.