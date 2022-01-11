У Львові 36-річний місцевий житель вчинив насильство щодо своєї матері та завдав тілесних ушкоджень поліцейському.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу.

За скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Інцидент стався 10 січня близько 14.00, коли правоохоронці прибули на виклик після повідомлення про домашнє насильство в квартирі одного з будинків на вулиці Чигиринській.

Як встановили поліцейські, мешканець квартири, який вчинив насильство щодо своєї матері, перебував у стані алкогольного сп’яніння.

– Під час встановлення обставин події чоловік поводився неадекватно та агресивно, не реагував на зауваження правоохоронців, а потім несподівано напав на одного з поліцейських та завдав йому тілесних ушкоджень, – повідомляють у поліції області.

Зрештою зловмисника затримали. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Місяць тому в Куп’янську Харківської області на працівників поліції, які прибули на виклик через родинну сварку, напав із саморобним ножем із пилки 49-річний чоловік.

Зловмисник поранив правоохоронцям пальці рук та обличчя.

За посягання на життя поліцейських нападникові загрожує до 15 років тюрми або довічне позбавлення волі.