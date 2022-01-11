Пьяный киевлянин обстрелял из пневматики окна общежития

В Голосеевском районе Киева 36-летний мужчина из собственной квартиры стрелял по окнам общежития, которое находится напротив его дома. К счастью, никто не пострадал.

О стрельбе на улице Красиловской в ​​полицию сообщила консьержка.

Оперативная группа быстро установила квартиру, откуда производились выстрелы, и личность злоумышленника.

У мужчины были признаки алкогольного опьянения, поэтому мотивы стрельбы он объяснить не смог.

Во время обыска в его квартире была найдена пневматическая винтовка и патроны к ней.

Киевлянина, уже имевшего судимость, задержали и объявили подозрение по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, совершенное с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений.

Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Готовится ходатайство в районный суд об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.