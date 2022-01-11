П’яний киянин обстріляв із пневматики вікна гуртожитку

У Голосіївському районі Києва 36-річний чоловік з власної квартири стріляв по вікнах гуртожитку, який знаходиться навпроти його будинку. На щастя, ніхто не постраждав.

Про стрілянину на вулиці Красилівській у поліцію повідомила консьєржка.

Оперативна група швидко встановили квартиру, звідки здійснювались постріли, та особу зловмисника.

Чоловік мав ознаки алкогольного сп’яніння, тому мотиви стрілянини пояснити не зміг.

Під час обшуку у його квартирі знайшли пневматичну гвинтівку та набої до неї.

Киянина, який вже мав судимість, затримали і оголосили підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.

Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Готується клопотання до районного суду про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.