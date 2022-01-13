Фотографировалась с окровавленным телом: в Казатине женщина зарубила своего возлюбленного

В Винницкой области задержана 29-летняя женщина, которая жестоко расправилась над своим сожителем. После убийства она делала фотографии вместе с трупом мужчины.

Инцидент произошел в Казатине. В тот вечер влюбленная пара Юля и Олег гостили у предстоящей свекрови: домой они вернулись уже пьяными.

Во время разговора женщина заявила мужчине, что ей нужно куда-то уехать, однако любимый наотрез отказался открывать дверь. По предварительной информации, именно это стало причиной драки, после чего Юлия взялась за оружие.

– На месте убийства мы сразу нашли предметы, которыми наносились удары. Это был кухонный нож и топор, – сообщили полицейские.

Вечером на следующий день окровавленное тело Олега нашла его мать, которая решила навестить сына. Раздетый он лежал в своей постели, а вокруг были следы его крови.

Эксперт-криминалист насчитал на теле погибшего более полутора десятков глубоких ран, и все – на шее и голове.

Где нашли убийцу

Между тем Юлия успела покинуть город, однако уже через несколько часов поисков правоохранители нашли ее в Виннице. Женщина была настолько пьяной, что дополнительно на нее был составлен админпротокол.

– Она жила в одном из хостелов, была в сильном алкогольном опьянении. Несколько дней она не могла ничего говорить, даже на следующий день экспертиза показала опьянение более двух промилле, — подтвердили в полиции.

Юлию пришлось отвезти в больницу, где медики поставили ей капельницу. На ее руках и волосах отчетливо виднелись следы крови.

В ходе обысков правоохранители изъяли мобильный телефон женщины, на котором были найдены фотографии уже мертвого сожителя.

–Мы обнаружили, что она сама снимала погибшего на телефон. Там сделано около восьми фотографий. С какой целью – следствие устанавливает. Ей однозначно будет проведена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить, подсудна ли она или нет, — отметили в полиции.

Уголовное производство открыто по ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины. Пока все село хоронило погибшего Олега, 29-летнюю Юлию суд поместил в СИЗО, где она пробудет не менее двух месяцев.

По результатам экспертизы, которую направят в суд, будет решено, где ей место — в колонии или в спецбольнице.