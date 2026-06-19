Редкое видео с Брюсом Уиллисом: как актер поздравил жену с юбилеем

По случаю дня рождения Эмма Хеминг опубликовала забавную запись, на которой Уиллис поет Happy Birthday после того, как вдохнул гелий из воздушного шарика.

Звезда Крепкого орешка Брюс Уиллис, который борется с тяжелой болезнью, забавно поздравил жену Эмму Хеминг с 50-летием.

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По случаю юбилея она опубликовала в Instagram семейное видео с участием актера и поделилась личными размышлениями о последнем десятилетии своей жизни.

Брюс Уиллис спел жене Happy Birthday

По случаю дня рождения Эмма опубликовала видео, на котором Брюс Уиллис поет Happy Birthday после того, как вдохнул гелий из воздушного шарика.

На записи также слышно их дочерей — Мейбел и Эвелин, которые смеются над шутливым поздравлением отца.

Кроме того, Эмма поделилась совместной фотографией с мужем в праздничных колпаках.

— Сегодня мне 50. И я готова к новому десятилетию и всему, что оно принесет, — написала она.

По ее словам, она гордится тем путем, который прошла как жена, мама, сиделка и общественная активистка.

Отдельно Эмма упомянула о деятельности фонда Emma & Bruce Willis Fund, который занимается поддержкой людей с фронтотемпоральной деменцией и их семей.

Она отметила, что хочет привлечь больше внимания к проблеме деменции, а также добиться большей поддержки для семей, которые живут с этим диагнозом.

Поздравления от Деми Мур

Под публикацией именинницы оставили комментарии дочери Брюса Уиллиса от брака с Деми Мур — Таллула и Румер.

Таллула написала, что восхищается силой Эммы, а Румер призналась, что ей очень понравилось видео с отцом.

К поздравлениям присоединилась и Деми Мур. Актриса опубликовала фото в соцсетях и поздравила Эмму с днем рождения, назвав ее частью своей семьи.

В марте этого года Эмма и Брюс Уиллис отметили 17-ю годовщину брака. Несмотря на сложное состояние здоровья актера, близкие остаются рядом с ним и поддерживают всеми силами.

В 2022 году семья сообщила, что из-за афазии Уиллис завершает актерскую карьеру. Позже ему диагностировали фронтотемпоральную деменцию.

С тех пор Эмма Хеминг стала одной из главных опор актера и активно занимается поддержкой семей, которые столкнулись с таким же диагнозом.

Фото: Эмма Хеминг Уиллис

Источник : People

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