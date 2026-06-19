В приложении Резерв+ некоторые военнообязанные увидели новую для себя категорию учета резервиста.

Что означает статус резервиста в Резерв+ и какие проблемы могут возникать, читайте в нашем материале.

Что означает статус резервист в Резерв+ и чем он отличается от военнообязанного

Адвокат Дарья Тарасенко в своем сообщении на Facebook пояснила, что статус резервиста в Резерв+ предусмотрен украинским законодательством, однако на практике из-за особенностей нормативных актов он может создавать трудности.

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Законодательство предусматривает несколько категорий военного учета.

Среди них:

призывники,

военнообязанные,

резервисты.

В соответствии с законом Украины О воинской обязанности и военной службе, к резервистам относятся граждане, проходящие службу в военном резерве Вооруженных сил Украины или других воинских формирований и предназначенные для их комплектования в мирное время и в особый период.

Несмотря на формулировку “проходящих службу”, резервиста не стоит отождествлять с военнослужащим. Служба в резерве не такая же, как в составе воинской части.

Но у резервиста есть дополнительные обязанности, которых нет у обычного военнообязанного. К примеру, он может быть привлечен к мерам подготовки или призыва в определенных законом случаях.

Статус резервист в Резерве: почему появляется

Раньше на службу в военном резерве граждане попадали преимущественно по собственному желанию.

Однако после изменений в законодательство ситуация изменилась. В особый период в военный оперативный резерв могут зачислять лиц, уволенных с военной службы, если они:

пригодны по состоянию здоровья;

отвечают требованиям прохождения службы в резерве;

обладают соответствующими профессионально-психологическими характеристиками.

Следовательно, резервистами могут быть:

люди, добровольно согласившиеся проходить службу в военном резерве;

лица, зачисленные в резерв после увольнения с военной службы при определенных законом условиях.

Например, после увольнения со срочной службы в 2024 году часть молодых людей причислили к резерву. Информация об этом указана в приказах об увольнении.

Какой вид призыва предусмотрен для резервистов

Для резервистов закон предусматривает отдельный вид призыва. Это призыв на военную службу из числа резервистов в особый период, что определено статьей 39-1 закона Украины О воинской обязанности и военной службе.

Однако, по словам адвоката Дарьи Тарасенко, на практике такой механизм почти не применяется. После начала полномасштабного вторжения резервистов обычно призывают не по этой процедуре, а по общей мобилизации.

Поэтому, по мнению адвоката, нормы о призыве резервистов устарели и нуждаются в обновлении.

Почему в Резерв+ может появиться запись “солдат резерва”

Закон предусматривает, что к воинским званиям граждан, находящихся в запасе, отставке или проходящих службу в военном резерве, добавляются соответствующие уточнения: “запаса”, “в отставке” или “резерва”.

Поэтому если в приложении Резерв+ человек видит, например, звание “солдат резерва”, это может означать одно из двух:

в реестре он числится как резервист;

или при внесении данных ему неправильно определили воинское звание.

Статус резервист в Резерве: риски

Основная проблема возникает из-за правил оформления отсрочки от мобилизации.

Перечень оснований для отсрочки определен статьей 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации.

В первой части статьи отмечено, что отсрочка предоставляется, в частности, военнообязанным. В то же время, резервисты в этом перечне не упоминаются.

Поэтому может возникнуть ситуация, когда человек имеет право на отсрочку, например, из-за инвалидности, бронирования, содержания трех и более детей или других оснований, но его статус в реестре создает дополнительные трудности.

Ранее эта проблема возникала при бронировании в Дія. Система отказывала в бронировании людям, имевших статус резервиста.

Теперь, когда категория учета “резервист” начала отображаться в системах, могут возникать новые вопросы при оформлении отсрочек.

Что делать, если в Резерв+ статус резервиста

Адвокат советует прежде всего проверить, какую именно категорию учета имеет человек.

Если в приложении Резерв+ или в документах указан статус резервист, следует:

Проверить, были ли законные основания для зачисления в резерв. Если таких оснований не было, следует обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки с заявлением или жалобой относительно изменения категории военного учета. Если человек был законно зачислен в резерв, то следует проверить, есть ли основания для его исключения из резерва и при необходимости инициировать эту процедуру.

По словам Дарьи Тарасенко, главная проблема не в самом статусе резервиста, а в том, что действующее законодательство пока не полностью учитывает практические ситуации, возникающие при мобилизации и оформлении отсрочек.

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