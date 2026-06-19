Статус резервист в Резерв+: влияет ли он на бронирование и отсрочку от мобилизации
- Из-за этого статуса могут возникнуть трудности с отсрочкой и бронированием.
- Если появился статус "резервист", следует проверить основания его установления и при необходимости обратиться в ТЦК и СП.
В приложении Резерв+ некоторые военнообязанные увидели новую для себя категорию учета резервиста.
Что означает статус резервиста в Резерв+ и какие проблемы могут возникать, читайте в нашем материале.
Что означает статус резервист в Резерв+ и чем он отличается от военнообязанного
Адвокат Дарья Тарасенко в своем сообщении на Facebook пояснила, что статус резервиста в Резерв+ предусмотрен украинским законодательством, однако на практике из-за особенностей нормативных актов он может создавать трудности.
Законодательство предусматривает несколько категорий военного учета.
Среди них:
- призывники,
- военнообязанные,
- резервисты.
В соответствии с законом Украины О воинской обязанности и военной службе, к резервистам относятся граждане, проходящие службу в военном резерве Вооруженных сил Украины или других воинских формирований и предназначенные для их комплектования в мирное время и в особый период.
Несмотря на формулировку “проходящих службу”, резервиста не стоит отождествлять с военнослужащим. Служба в резерве не такая же, как в составе воинской части.
Но у резервиста есть дополнительные обязанности, которых нет у обычного военнообязанного. К примеру, он может быть привлечен к мерам подготовки или призыва в определенных законом случаях.
Статус резервист в Резерве: почему появляется
Раньше на службу в военном резерве граждане попадали преимущественно по собственному желанию.
Однако после изменений в законодательство ситуация изменилась. В особый период в военный оперативный резерв могут зачислять лиц, уволенных с военной службы, если они:
- пригодны по состоянию здоровья;
- отвечают требованиям прохождения службы в резерве;
- обладают соответствующими профессионально-психологическими характеристиками.
Следовательно, резервистами могут быть:
- люди, добровольно согласившиеся проходить службу в военном резерве;
- лица, зачисленные в резерв после увольнения с военной службы при определенных законом условиях.
Например, после увольнения со срочной службы в 2024 году часть молодых людей причислили к резерву. Информация об этом указана в приказах об увольнении.
Какой вид призыва предусмотрен для резервистов
Для резервистов закон предусматривает отдельный вид призыва. Это призыв на военную службу из числа резервистов в особый период, что определено статьей 39-1 закона Украины О воинской обязанности и военной службе.
Однако, по словам адвоката Дарьи Тарасенко, на практике такой механизм почти не применяется. После начала полномасштабного вторжения резервистов обычно призывают не по этой процедуре, а по общей мобилизации.
Поэтому, по мнению адвоката, нормы о призыве резервистов устарели и нуждаются в обновлении.
Почему в Резерв+ может появиться запись “солдат резерва”
Закон предусматривает, что к воинским званиям граждан, находящихся в запасе, отставке или проходящих службу в военном резерве, добавляются соответствующие уточнения: “запаса”, “в отставке” или “резерва”.
Поэтому если в приложении Резерв+ человек видит, например, звание “солдат резерва”, это может означать одно из двух:
- в реестре он числится как резервист;
- или при внесении данных ему неправильно определили воинское звание.
Статус резервист в Резерве: риски
Основная проблема возникает из-за правил оформления отсрочки от мобилизации.
Перечень оснований для отсрочки определен статьей 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации.
В первой части статьи отмечено, что отсрочка предоставляется, в частности, военнообязанным. В то же время, резервисты в этом перечне не упоминаются.
Поэтому может возникнуть ситуация, когда человек имеет право на отсрочку, например, из-за инвалидности, бронирования, содержания трех и более детей или других оснований, но его статус в реестре создает дополнительные трудности.
Ранее эта проблема возникала при бронировании в Дія. Система отказывала в бронировании людям, имевших статус резервиста.
Теперь, когда категория учета “резервист” начала отображаться в системах, могут возникать новые вопросы при оформлении отсрочек.
Что делать, если в Резерв+ статус резервиста
Адвокат советует прежде всего проверить, какую именно категорию учета имеет человек.
Если в приложении Резерв+ или в документах указан статус резервист, следует:
- Проверить, были ли законные основания для зачисления в резерв.
- Если таких оснований не было, следует обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки с заявлением или жалобой относительно изменения категории военного учета.
- Если человек был законно зачислен в резерв, то следует проверить, есть ли основания для его исключения из резерва и при необходимости инициировать эту процедуру.
По словам Дарьи Тарасенко, главная проблема не в самом статусе резервиста, а в том, что действующее законодательство пока не полностью учитывает практические ситуации, возникающие при мобилизации и оформлении отсрочек.