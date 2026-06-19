Энергоатом готовится восстановить поврежденные помещения Центрального хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) после российской атаки.

Об этом сообщил руководитель АО НАЭК Энергоатом Павел Ковтонюк.

Восстановление помещения ЦХОЯТ: что известно

В компании продолжается оценка последствий атаки российского беспилотника на Центральное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

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По результатам предварительного осмотра специалисты Комиссии по обследованию поврежденного оборудования, конструкций и зданий подтвердили, что несущие конструкции объекта не получили повреждений.

Сейчас специалисты продолжают подсчет нанесенного ущерба и готовятся к проведению ремонтных работ.

По словам руководителя Энергоатома Павла Ковтонюка, поврежденные помещения планируют восстановить собственными силами в течение примерно полутора месяцев.

Для этого уже начали процедуру закупки строительных материалов.

Напомним, что в ночь на 7 июня российский дрон попал в здание приема контейнеров на площадке Центрального хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне.

После удара произошел пожар площадью 40 кв. м, который впоследствии ликвидировали. В Энергоатоме сообщали, что отработанное ядерное топливо в поврежденном здании на момент атаки не хранилось.

Президент Владимир Зеленский назвал атаку сознательным ударом по объекту критической ядерной инфраструктуры и призвал международных партнеров усилить давление на Россию.

Фото: Энергоатом

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