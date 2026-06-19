Удар РФ по хранилищу ядерного топлива: Энергоатом озвучил сроки восстановления объекта
- В Энергоатоме назвали приблизительные сроки восстановления поврежденного помещения ЦХОЯТ.
- Предварительное обследование не выявило повреждения несущих конструкций.
Энергоатом готовится восстановить поврежденные помещения Центрального хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) после российской атаки.
Об этом сообщил руководитель АО НАЭК Энергоатом Павел Ковтонюк.
Восстановление помещения ЦХОЯТ: что известно
В компании продолжается оценка последствий атаки российского беспилотника на Центральное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).
По результатам предварительного осмотра специалисты Комиссии по обследованию поврежденного оборудования, конструкций и зданий подтвердили, что несущие конструкции объекта не получили повреждений.
Сейчас специалисты продолжают подсчет нанесенного ущерба и готовятся к проведению ремонтных работ.
По словам руководителя Энергоатома Павла Ковтонюка, поврежденные помещения планируют восстановить собственными силами в течение примерно полутора месяцев.
Для этого уже начали процедуру закупки строительных материалов.
Напомним, что в ночь на 7 июня российский дрон попал в здание приема контейнеров на площадке Центрального хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне.
После удара произошел пожар площадью 40 кв. м, который впоследствии ликвидировали. В Энергоатоме сообщали, что отработанное ядерное топливо в поврежденном здании на момент атаки не хранилось.
Президент Владимир Зеленский назвал атаку сознательным ударом по объекту критической ядерной инфраструктуры и призвал международных партнеров усилить давление на Россию.
Фото: Энергоатом