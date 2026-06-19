Единый вступительный экзамен (ЕВЭ) — это форма вступительного испытания по иностранному языку для поступления на магистерские программы в учреждениях высшего образования Украины. Факты ICTV узнавали, сколько времени дается на ЕВЭ и из каких блоков он состоит.

Из каких блоков состоит ЕВЭ

ЕВЭ является обязательным для поступления на все специальности для получения степени магистра на основе диплома бакалавра, специалиста или для поступления в аспирантуру.

Цель ЕВЭ — оценить уровень владения иностранным языком поступающих, обеспечить объективный и прозрачный процесс поступления в магистратуру и повысить качество подготовки магистров.

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ЕВЭ состоит из двух блоков:

Блок 1: Тест общей учебной компетентности (ТОУК), который тестирует умение поступающих анализировать и понимать информацию, критически мыслить, выражать свои мысли и аргументы, использовать язык для общения в различных ситуациях.

Блок 2: Тест по иностранному языку, который тестирует умение поступающих читать и понимать тексты на иностранном языке, использовать грамматику и лексику иностранного языка, говорить и писать на иностранном языке.

Сколько длится ЕВЭ

На выполнение каждого задания теста отводится определенное время, которое указано в инструкции. Поступающие имеют право распределять время на выполнение заданий теста по своему усмотрению.

Количество времени, предоставляемого на ЕВЭ, зависит от предмета тестирования.

Сколько длится ЕВЭ:

Иностранный язык: 45 минут

Тест общей учебной компетентности (ТОУК): 75 минут

Всего на выполнение ЕВЭ абитуриентам будет отведено 120 минут

После окончания выделенного на тест времени, выполнение заданий поступающих прекращаются. Запрещается использовать любые вспомогательные материалы во время тестирования, кроме тех, которые предоставляются организаторами.

Как будут начисляться баллы

Баллы начисляются определенным образом:

За задание, где нужно выбрать только один правильный ответ, предоставляется один балл;

если же студент составил правильную логическую пару, он также получает один балл за одну пару;

если он правильно вставит в текст пропущенную букву, знак препинания или слово, за это он также получит один балл.

Так как в тестировании по английскому языку 30 заданий, то и максимальное количество баллов, которое сможет получить человек, — 30 баллов. После сдачи теста они будут пересчитываться в виде окончательных результатов. Это так называемые рейтинговые оценки, которые переводятся по шкале 100-200 баллов.

Результаты тестирования (то есть количество набранных тестовых баллов) участники узнают после завершения выполнения заданий ЕВЭ.

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