Успела сказать имя убийцы: подробности расправы над 24-летней матерью в Черкасской области

В Черкасской области 39-летний мужчина жестоко убил свою бывшую сожительницу. Мать двоих детей была моложе его на 15 лет.

Первой о циничном поступке Николая узнала родная тетя 24-летней Оксаны. Окровавленная женщина прибежала к родственнице, постучала в окно и упала прямо перед ее дверью.

Последними словами Оксаны стало имя обидчика: она призналась, что смертельные удары ножом в живот ей нанес бывший муж Николай.

Самым ужасным было то, что свидетелями расправы над матерью стали двое ее маленьких детей, младшая из которых – дочь мужчины.

Женщину не спасли

Соседи удивились, когда увидели, что после содеянного 39-летний Николай и не думал бежать со двора. Более того, он улыбался и говорил, что, если Оксана выживет, он “все равно ее добьет”.

Однако выжить молодой матери, к сожалению, не удалось, и она скончалась на реанимационном столе.

– Женщина поступила в крайне тяжелом состоянии. Повреждено было правое легкое, диафрагма. Травмы больной были не совместимы с жизнью. Она умерла во второй день в реанимационном отделении, — рассказали медики.

В ближайшее время соцслужбы решат, с кем будут проживать дети, оставшиеся без матери.

Роковое совпадение

По ошеломляющему стечению обстоятельств, съемочная группа Чрезвычайных новостей познакомилась с Оксаной всего за несколько часов ее убийства.

Тогда она рассказывала о другом кровавом преступлении, которое произошло по соседству. На кадрах можно увидеть стройную, красивую и улыбающуюся женщину.

Оксана сама воспитывала двоих маленьких детей. Старшему мальчику – пять лет, младшей девочке еще нет двух лет.

Трагические отношения

Как выяснилось, ранее 39-летний мужчина уже находился в местах лишения свободы, а по состоянию на декабрь подсудим за нанесение телесных повреждений. Кроме этого, он систематически угрожал бывшей расправой.

Пара разошлась, когда Оксана выгнала сожителя из своего дома: он начал пьянствовать и избивал ее еще беременной. После этого мужчина начал терроризировать ее звонками, угрозами и незваными визитами.

Даже соседи видели, как Николай бьет Оксану прямо во дворе, вмешивались и вызвали полицию. Однажды он даже поджег дом, где она жила вместе с детьми.

К сожалению, только после гибели молодой матери полиция задержала тирана. Уголовное производство было открыто по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

39-летний Николай уже помещен в СИЗО. За совершенное ему грозит не больше десяти лет заключения.