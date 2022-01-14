Встигла сказати ім’я вбивці: подробиці розправи над 24-річною матір’ю на Черкащині

У Черкаській області 39-річний чоловік жорстоко вбив свою колишню спімешканку. Матір двох дітей була молодшою за нього на 15 років.

Першою про цинічний вчинок Миколи дізналася рідна тітка 24-річної Оксани. Закривавлена жінка прибігла до родички, постукала у вікно і впала прямо перед її дверима.

Останніми словами Оксани стало ім’я кривдника: вона зізналася, що смертельні удари ножем у живіт їй наніс колишній чоловік Микола.

Найжахливішим було те, що свідками розправи над матір’ю стали двоє її маленьких дітей, молодша з яких – рідна донька чоловіка.

Жінку не врятували

Сусіди здивувалися, коли побачили, що після скоєного 39-річний Микола і не думав тікати з подвір’я. Більше того, він посміхався і говорив, що якщо Оксана виживе, він “усе одно її доб’є”.

Однак вижити молодій матері, на жаль, не вдалося, і вона померла на реанімаційному столі.

– Хвора поступила у вкрай важкому стані. Пошкоджена була права легеня, діафрагма. Травми хворої були не сумісні з життям. Вона померла на другий день у реанімаційному відділенні, – розповіли медики.

Найближчим часом соцслужби вирішать, із ким проживатимуть діти, які залишилися без матері.

Рокове співпадіння

За приголомшуючим збігом обставин, знімальна група Надзвичайних новин познайомилася із Оксаною всього за кілька годин її вбивства.

Тоді вона розповідала про інший кривавий злочин, який стався по сусідству. На кадрах можна побачити струнку, красиву і усміхнену жінку.

Жінка сама виховувала двох маленьких дітей. Старшому хлопчику – п’ять років, молодшій дівчинці ще немає двох років.

Трагічні стосунки

Як з’ясувалося, раніше 39-річний чоловік вже перебував у місцях позбавлення волі, а станом на грудень є підсудним за нанесення тілесних ушкоджень. Крім цього, він систематично погрожував своїй колишній розправою.

Пара розійшлася, коли Оксана вигнала співмешканця зі свого дому: він почав пиячити і бив її ще вагітною. Після цього чоловік почав тероризувати її дзвінками, погрозами і непроханими візитами.

Навіть сусіди бачили, як Микола б’є Оксану просто на подвір’ї, втручалися і викликали поліцію. Одного разу він навіть підпалив будинок, де вона мешкала разом із дітьми.

На жаль, лише після загибелі молодої матері поліція все таки затримала тирана. Кримінальне провадження було відкрито за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

39-річного Миколу вже помістили в СІЗО. За скоєне йому загрожує не більше десяти років ув’язнення.