13 января в полицию Черкасс поступило анонимное сообщение о том, что все торговые центры города заминированы.
Сейчас из ТРЦ эвакуируют посетителей и работников.
На месте происшествия работают взрывотехники и кинологи. Специалисты тщательно обследуют здания и прилегающие к ним территории, чтобы найти возможные взрывоопасные вещества или предметы.
Событие должным образом зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях. По результатам проверки ему будет предоставлена правовая квалификация.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Правоохранители призывают людей не паниковать, сохранять спокойствие и выполнять требования полицейских.
Напомним, что 12 января черкасские правоохранители получили анонимное сообщение о минировании школ города.
В этот же день сообщили о минировании учебных заведений в Днепре и Львове. В Одессе искали взрывчатку в торговых центрах, а в Киеве – на станциях метро Театральная и Вокзальная.
Информация о минировании всех столичных школ поступала 11 января, а всех киевских ТРЦ – 8 января.
А 10 января взрывчатку искали в 11 ТЦ Харькова.