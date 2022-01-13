13 января в полицию Черкасс поступило анонимное сообщение о том, что все торговые центры города заминированы.

Сейчас из ТРЦ эвакуируют посетителей и работников.

На месте происшествия работают взрывотехники и кинологи. Специалисты тщательно обследуют здания и прилегающие к ним территории, чтобы найти возможные взрывоопасные вещества или предметы.

Событие должным образом зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях. По результатам проверки ему будет предоставлена правовая квалификация.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Правоохранители призывают людей не паниковать, сохранять спокойствие и выполнять требования полицейских.

Напомним, что 12 января черкасские правоохранители получили анонимное сообщение о минировании школ города.

В этот же день сообщили о минировании учебных заведений в Днепре и Львове. В Одессе искали взрывчатку в торговых центрах, а в Киеве – на станциях метро Театральная и Вокзальная.

Информация о минировании всех столичных школ поступала 11 января, а всех киевских ТРЦ – 8 января.

А 10 января взрывчатку искали в 11 ТЦ Харькова.