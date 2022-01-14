Смертельное ДТП на Днепропетровщине: ВАЗ протаранил в лоб автобус

В Днепропетровской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ВАЗ 2101 и автобуса БАЗ.

В результате инцидента один человек погиб, сообщает пресс-служба местного управления полиции.

ДТП произошло на трассе Мелиоративное-Песчанка в пятницу, 14 января, примерно в 8.30 утра.

По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с автобусом, который двигался по маршруту № 721.

После ДТП и автомобиль, и автобус загорелись. На момент аварии в автобусе находилось 10 пассажиров и водитель – они не пострадали, а вот водитель ВАЗа, личность которого устанавливается, скончался на месте происшествия.

Все обстоятельства аварии выясняются, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Николаевской области грузовик в очередной раз утопил понтонный мост, который является частью автомобильной дороги и соединяет Кировоградскую и Баштанскую трассы.

В результате аварии проезд заблокирован.

Осенью 2021 года в Пересадовке начали строить новый мост. Работы закончат к 31 декабря 2022 года.