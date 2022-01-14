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Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: ВАЗ протаранив у лоб автобус

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
ДТП на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля ВАЗ 2101 та автобуса БАЗ.

Внаслідок інциденту одна людина загинула, повідомляє пресслужба місцевого управління поліції.

ДТП сталася на трасі Меліоративне-Піщанка у п’ятницю, 14 січня, приблизно о 8.30 ранку.

За попередньою інформацією, водій легковика не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, після чого зіткнувся з автобусом, який рухався за маршрутом №721.

Після ДТП і автомобіль, і автобус спалахнули. На момент аварії в автобусі перебувало 10 пасажирів та водій – вони не постраждали, а от водій ВАЗу, особистість якого встановлюється, помер на місці події.

Усі обставини аварії з’ясовуються, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

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Нагадаємо, в Миколаївській області вантажівка вкотре втопила понтонний міст, який є частиною автомобільної дороги та сполучає Кіровоградську та Баштанську траси.

Внаслідок аварії проїзд заблокований.

Восени 2021 року у Пересадівці почали будувати новий міст. Роботи закінчать до 31 грудня 2022 року.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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