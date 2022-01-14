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Труп нашли через месяц: на Ровенщине 27-летний мужчина забил сожительницу палкой

Наташа Тарчевська редактор ленты
Труп нашли через месяц: на Ровенщине 27-летний мужчина забил сожительницу палкой

В Ровенской области задержан 27-летний мужчина, подозреваемый в убийстве своей сожительницы. Ее тело случайно обнаружили через месяц после убийства.

Инцидент произошел в декабре в одном из сел Сарненского района. Соседи подтвердили, что пара вела откровенно асоциальный образ жизни, и вдвоем они злоупотребляли спиртными напитками.

Однажды вечером между влюбленными произошла ссора, поскольку мужчина приревновал 27-летнюю женщину к общему другу.

Уже во время допроса убийца признался, что нанес ей несколько десятков ударов деревянной палкой. Поняв, что женщина уже не дышит, он решил избавиться от тела.

Труп нашли через месяц: на Ровенщине 27-летний мужчина забил сожительницу палкой / 2 фотографии

Для этого мужчина вывез труп сожительницы на окраину села Белаши, а чтобы никто не нашел — забросал его мхом и ветками.

По выводам судмедэксперта, кроме многочисленных ушибов на теле женщины, также у нее был проломлен череп.

Цепочка преступлений

Выяснилось, что сначала правоохранители заинтересовались 27-летним мужчиной из-за подозрения в краже. Тогда об исчезновении его сожительницы еще никто не сообщал.

Горе-сожитель даже пытался скрыться от полицейских на ворованном мопеде, но его оперативно задержали и сообщили о подозрении.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от семи до пятнадцати лет.

Источник: Ровенская областная прокуратура

Фото: Depositphotos

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