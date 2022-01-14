Включал детское порно: в Киеве арестовали 37-летнего насильника пятилетней девочки

В Киеве задержан 37-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании пятилетней дочери своей подруги. В его квартире полицейские обнаружили гигабайты детского порно.

По данным следствия, женщина позволила знакомому забрать дочь к себе домой. Там мужчина поиздевался над ребенком: кто первым сообщил в полицию об изнасиловании девочки, не отмечается.

Уже во время обысков в квартире педофила были изъяты доказательства, доказывающие причастность к изнасилованию пятилетней девочки. На компьютере мужчины следователи обнаружили десятки видеозаписей детской порнографии.

Что говорят в полиции

После проведения первоочередных следственных действий 37-летнему мужчине сообщили о подозрении в совершении четырнадцати преступных эпизодов.

Было начато сразу четыре уголовных производства:

по ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми, совершенная в отношении малолетнего);

ч. 4 ст. 152 (Изнасилование малолетней);

ч. 3, ч. 1 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографии);

ч. 3, ч. 1 ст. 301-1 (получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, сбыт и распространение) УК Украины.

Подозреваемому уже избрали меру пресечения: не менее двух месяцев она будет находиться в СИЗО.

Если суд докажет вину мужчины, ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.