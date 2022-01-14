Вмикав дитяче порно: у Києві заарештували 37-річного ґвалтівника п’ятирічної дівчинки

У Києві затримали 37-річного чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні п’ятирічної доньки своєї подруги. У його квартирі поліцейські знайшли гігабайти дитячого порно.

За даними слідства, жінка дозволила знайомому забрати доньку до себе додому. Саме там чоловік познущався над дитиною: хто першим повідомив до поліції про зґвалтування дівчинки, не зазначається.

Вже під час обшуків у квартирі педофіла було вилучено речові докази, що доводять причетність до зґвалтування п’ятирічної дівчинки. На комп’ютері чоловіка слідчі знайшли десятки відеозаписів дитячої порнографії.

Що кажуть у поліції

Після проведення першочергових слідчих дій 37-річному чоловіку повідомили про підозру у скоєнні чотирнадцяти злочинних епізодів.

Було розпочато одразу чотири кримінальні провадження:

за ч. 3 ст. 149 (Торгівля людьми, вчинена щодо малолітнього);

ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування малолітньої);

ч. 3, ч. 1 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографії);

ч. 3, ч. 1 ст. 301-1 (Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, збут і розповсюдження) КК України.

Підозрюваному вже обрали запобіжний захід: щонайменше два місяці він перебуватиме у СІЗО.

Якщо суд доведе вину чоловіка, йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.