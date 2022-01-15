Искры летят в сторону домов: в Одесской области пылает национальный природный парк

В Одесской области случился пожар в национальном природном парке. Работу пожарных затрудняет сильный порывистый ветер.

Инцидент произошел 15 января на территории Нижнеднестровского национального природного парка. После 14.00 стало известно, что горит камыш.

Порывистый ветер спровоцировал разлет искр в сторону дачных домов (речь идет о кооперативе Ватерсити). К тушению пожара были привлечены 12 спасателей и три единицы техники.

Сложность тушения пожара, кроме погодных условий, также объясняется тем, что камыш горит двумя отдельными очагами.

Причины пожара в Нижнеднестровском национальном природном парке устанавливаются.