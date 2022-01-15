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Іскри летять у бік будинків: в Одеській області палає національний природний парк

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Іскри летять у бік будинків: в Одеській області палає національний природний парк

В Одеській області сталася пожежа у національному природного парку. Роботу пожежників ускладнює сильний поривчастий вітер.

Інцидент стався 15 січня на території Нижньодністровського національного природного парку. Після 14.00 дня стало відомо, що горить очерет.

Поривчастий вітер спровокував розльот іскор в сторону дачних будинків (йдеться про кооператив Ватерсіті). До гасіння пожежі було залучено 12 рятувальників та три одиниці техніки.

Складність гасіння пожежі, окрім погодніх умов, також пояснюється тим, що очерет горить двома окремими осередками.

Причини пожежі у Нижньодністровському національному природному парку встановлюються.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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