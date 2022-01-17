Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Происшествия

В Харьковской области женщина больше недели не пускала домой 11-летнюю дочь

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
В Харьковской области женщина больше недели не пускала домой 11-летнюю дочь

В Харьковской области 11-летняя девочка вынуждена была искать убежища у бывшего сожителя матери, который воспитывает ее младшего сводного брата.

В Нацполиции сообщили, что к полицейскому офицеру Роганской поселковой территориальной община обратились педагоги местной гимназии из-за ситуации, которая сложилась с 11-летней ученицей. Дело в том, что ее мать больше недели не пускала дочь домой.

Полицейские и социальные работники, выехавшие по месту жительства девочки, пытались пообщаться с ее матерью. Однако женщина отказалась разговаривать, а свой поступок никак не объяснила.

После инцидента ребенка временно направили в Харьковскую областную детскую больницу.

На данный момент собираются все необходимые документы для привлечения женщины к ответственности и решения вопроса о лишении родительских прав.

Читайте
Копытом в живот: в Тернополе лошадь травмировала пятилетнего мальчика, ребенок в больнице

Инцидент в Житомирской области

В Житомирской области из семьи 22-летней многодетной матери изъяли троих малолетних девочек. Инцидент произошел в одном из сел Барановского района.

В доме, где живут дети, ювенальные полицейские вместе с представителями соцслужб застали настоящую антисанитарию.

Детей безотлагательно доставили в больницу, где медики установили, что двум девочкам двух и четырех лет понадобится стационарное лечение. Старшую шестилетнюю девочку временно забрали бабушка с дедушкой.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка