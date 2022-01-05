Копытом в живот: в Тернополе лошадь травмировала пятилетнего мальчика, ребенок в больнице

В Тернополе госпитализировали пятилетнего мальчика, которого копытом ударила лошадь, катавшая детей вокруг главной елки города.

Инцидент произошел вечером 2 января. Вместе с ребенком в момент травмирования находились отец, мать и старший брат.

— Лошадь, катающая детей по Театральной площади вокруг елки, ударила мальчика в живот, — говорится в сообщении.

Что говорят в больнице

Инцидент, произошедший в центре Тернополя, уже прокомментировали медики: пострадавшего мальчика госпитализировали в областную детскую больницу. Диагноз – закрытая травма органов брюшной полости.

По состоянию на вечер 4 января мальчик остается в больнице: после всех необходимых обследований его перевели в обычное отделение.

Полиция выясняет обстоятельства

Заявление о травме сына в полицию написал его отец. Пока правоохранители устанавливают, кому принадлежит лошадь, которая ударила ребенка.

– Лошадь ударила младшего ребенка в тот момент, когда старшего мальчика сажали на животное. Пятилетний мальчик слишком близко подошел к задней части лошади. В этот момент мимо проходили бойцы Нацгвардии и полицейские. Они отвели семью и пострадавшего в отделение полиции. Оттуда уже вызвали скорую помощь, – рассказали журналистам в полиции.

Как выяснилось, такой инцидент в Тернополе произошел впервые. Традиционно владельцы лошадей ежегодно приводят их к новогодней елке в центре города, чтобы за деньги покатать всех желающих.

Пять минут верхом на коне в этом году стоит 100 грн. Зоозащитники и небезразличные граждане выступают за запрет подобных развлечений, поскольку в результате часто страдают животные.