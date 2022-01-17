На Харківщині жінка більше тижня не пускала додому 11-річну доньку

На Харківщині 11-річна дівчинка змушена була шукати притулку у колишнього співмешканця матері, який наразі виховує її молодшого зведеного брата.

У Нацполіції повідомили, що до поліцейського офіцера Роганської селищної територіальної громади звернулися педагоги місцевої гімназії через ситуацію, що склалася з 11-річною ученицею. Річ у тім, що її матір понад тиждень не пускала доньку додому.

Поліцейські та соціальні працівники, які виїхали за місцем проживання дівчинки намагалися поспілкуватися з її матір’ю. Однак жінка відмовилась вести розмову, а свій вчинок ніяк не пояснила.

Після інциденту дитину тимчасово направили до Харківської обласної дитячої лікарні.

Наразі збираються всі необхідні документи для притягнення жінки до відповідальності та вирішення питання про позбавлення батьківських прав.

Інцидент на Житомирщині

У Житомирській області з родини 22-річної багатодітної матері вилучили трьох малолітніх дівчаток. Інцидент стався в одному із сіл Баранівського району.

У будинку, де живуть діти, ювенальні поліцейські разом із представниками соцслужб застали справжню антисанітарію.

Дітей невідкладно доправили до лікарні, де медики встановили, що двом дівчаткам двох та чотирьох років знадобиться стаціонарне лікування. Старшу шестирічну дівчинку тимчасово забрали бабуся з дідусем.