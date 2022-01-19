В Червонозаводском районном суде началось судебное заседание, на котором рассматривается вопрос о содержании под стражей 16-летнего Николая Харьковского, который 26 октября 2021 совершил смертельное ДТП на автомобиле Infiniti.

Прокуратура просит продлить арест Харьковского на два месяца.

Защита подозреваемого Николая Харьковского попросила судью рассматривать дело в закрытом режиме. Его адвокаты указывают на то, что подозреваемый несовершеннолетний.

Его адвокаты также подчеркнули, что подозреваемый полностью признает свою вину, но отмечает, что в его действиях не было прямого умысла.

— Он разогнал до 180 км/ч в тот момент, когда понимал, что не успевает притормозить. Когда он увидел, что не успевает пролететь на зеленый сигнал светофора, или уже желтый мигающий был, на той скорости, машина уже превышала скорость. Он хотел проскочить на красный и нажал на газ быстрее, чтобы пролететь — и так произошло ДТП, — сказала адвокат Николая Харьковского Инна Данилова.

ДТП с участием Николая Харьковского произошло 26 октября 2021 на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове. Парень находился за рулем Infiniti и врезался в Шевроле. 58-летний водитель Шевроле погиб на месте.

С травмами разной тяжести госпитализировали и троих пассажиров Infiniti – 16-летнюю девушку и двух парней в возрасте 19 лет. Виновнику ДТП медицинскую помощь предоставили амбулаторно.

Через два дня после аварии 16-летнего Николая Харьковского поместили в СИЗО без права внесения залога. Параллельно происходило досудебное расследование. 31 декабря прокуратура направила в суд дело об аварии, в которой подозревается 16-летний подросток.