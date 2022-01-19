У Червонозаводському районному суді розпочалося судове засідання, на якому розглядається питання про тримання під вартою 16-річного Миколи Харківського, який 26 жовтня 2021 року скоїв смертельну ДТП на автомобілі Infiniti.

Прокуратура просить продовжити арешт Харківського на два місяці.

Захист підозрюваного Миколи Харківського попросив суддю розглядати справу у закритому режимі. Його адвокати вказують на те, що підозрюваний є неповнолітнім.

Його адвокати також наголосили, що підозрюваний повністю визнає свою провину, але зазначає, що у його діях не було прямого умислу.

— Він розігнав до 180 км/год у той момент, коли розумів, що не встигає пригальмувати. Коли він побачив, що не встигає пролетіти на зелений сигнал світлофору, чи вже жовтий мигаючий був, на тій швидкості, машина вже перевищувала швидкість. Він хотів проскочити на червоний і натиснув на газ швидше, щоб пролетіти — і так сталася ДТП, — сказала адвокат Миколи Харківського Інна Данилова.

ДТП за участю Миколи Харківського сталося 26 жовтня 2021 року на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської у Харкові. Хлопець перебував за кермом Infiniti та врізався у Chevrolet. 58-річний водій Chevrolet загинув на місці.

Із травмами різної тяжкості шпиталізували і трьох пасажирів Infiniti – 16-річну дівчину та двох хлопців віком 19 років. Винуватцеві ДТП медичну допомогу надали амбулаторно.

Через два дні після аварії 16-річного Миколу Харківського помістили в СІЗО без права внесення застави. Паралельно відбувалося досудове розслідування. 31 грудня прокуратура направила до суду справу про аварію, у якій підозрюють 16-річного підлітка.