На Закарпатье 39-летняя женщина убила свою свекровь и сама сдалась в полицию

74-летнюю пенсионерку из Закарпатья до смерти забила ее невестка. После совершенного женщина сама сдалась полицейским.

Инцидент произошел в селе Малая Уголька Тячевского района. Женщины проживали в одном доме и вечером 19 января между ними возник скандал.

39-летняя невестка набросилась на пенсионерку с кулаками: она скончалась в своей комнате от многочисленных травм головы. Находился ли кто-нибудь из родных в доме на момент убийства, не сообщается.

Поняв, что свекровь не дышит, женщина сама вызвала полицию и рассказала, что произошло. 39-летнюю подозреваемую задержали в тот же вечер.

Предварительно правоохранители установили, что горе-невестка не первый год состоит на учете у врача-психиатра. Несмотря на это, сейчас женщина уже находится в СИЗО.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины. В ближайшее время подозреваемой изберут меру пресечения. Следствие по делу продолжается.