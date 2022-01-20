Табуретку сжег в печке: на Хмельнитчине осудили дедушку, который забил до смерти соседку

В Хмельницкой области осудили 79-летнего дедушку, который жестоко убил свою соседку. Следующие семь лет он проведет за решеткой.

Инцидент произошел в конце апреля прошлого года в селе Дзеленцы Волочисского района.

Следствие установило, что 83-летняя бабушка близко общалась с мужчиной, и они часто ходили друг к другу в гости. Были ли между ними какие-то отношения, пенсионер объяснять отказался.

В тот вечер 79-летний мужчина пришел в гости к соседке, однако во время разговора возник конфликт. Мужчина схватил в руки деревянную ножку от табуретки и избил женщину до смерти.

Орудие убийства пенсионер захватил с собой: в дальнейшем он сжег окровавленную ножку в печке.

Бездыханное тело 83-летней женщины случайно обнаружила ее односельчанка. Когда на место происшествия прибыла полиция, ее ближайший знакомый до последнего возражал, что гостил у женщины.

В ходе первоочередных следственных действий полицейские составили перепись продуктов со стола потерпевшей. В тот же день выяснилось, что в местном магазине их покупал именно 79-летний пенсионер.

27 апреля 2020 подозреваемого суд отправил в СИЗО, где пенсионер находился до завершения расследования. Суд признал его виновным в умышленном убийстве и назначил наказание в виде семи лет тюрьмы.