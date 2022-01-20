Табуретку спалив у грубці: на Хмельниччині засудили дідуся, який забив до смерті сусідку

У Хмельницькій області засудили 79-річного дідуся, який жорстоко вбив свою сусідку. Наступні сім років він проведе за ґратами.

Інцидент стався наприкінці квітня минулого року у селі Дзеленці Волочиського району.

Слідство встановило, що 83-річна бабуся близько спілкувалася з чоловіком, і вони часто ходили один до одного в гості. Чи були між ними якісь стосунки, пенсіонер пояснювати відмовився.

Того вечора 79-річний дідусь прийшов у гості до сусідки, однак під час розмови виник конфлікт. Чоловік схопив до рук дерев’яну ніжку від табуретки і побив жінку до смерті.

Знаряддя вбивства пенсіонер захопив із собою: у подальшому він спалив закривавлену ніжку у грубці.

Бездиханне тіло 83-річної жінки випадково виявила її односельчанка. Коли на місце події прибула поліція, її найближчий знайомий до останнього заперечував, що гостював у жінки.

Під час першочергових слідчих дій поліцейські склали перепис продуктів зі столу потерпілої. Того ж дня з’ясувалося, що в місцевому магазині їх купував саме 79-річний пенсіонер.

27 квітня 2020 року підозрюваного суд відправив в СІЗО, де пенсіонер перебував до завершення розслідування. Суд визнав його винним в умисному вбивстві та призначив покарання у вигляді семи років ув’язнення.