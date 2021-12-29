Через 13 лет после убийства: на Буковине мужчину осудили за изнасилование пенсионерки

На Буковине мужчину осудили за преступление, которое он совершил 13 лет назад. Будучи 22-летним парнем, он изнасиловал и убил 65-летнюю женщину.

В среду, 29 декабря, апелляционный суд отменил оправдательный приговор по этому делу. За жестокую расправу над пенсионеркой следующие 15 лет мужчина проведет в тюрьме.

История дела

Согласно материалам дела, инцидент произошел в апреле 2008 года в селе Ломачинцы Днестровского района.

22-летний парень, недавно вернувшийся с заработков, устроил алкогольное застолье с родственниками и друзьями.

После этого, когда наступила ночь, он решил зайти в гости к 65-летней пенсионерке. Следствием было доказано, что парень преследовал цель вступить с ней в половые отношения.

Нападающий затолкал испуганную женщину в сарай: там он ударил ее в лицо, раздел, изнасиловал и перерезал горло ножом.

Убитую пенсионерку нашли в полуобнаженном виде, без нижнего белья. Судмедэксперт обнаружил на ее теле переломы ребер, синяки и колото-резаные раны – все они были нанесены прижизненно.

Судьба убийцы

Выяснилось, что уже через три дня после хладнокровного убийства 22-летний парень покинул Украину. За это время он устроил личную жизнь, женился и увлек детей.

Мужчину задержали только осенью 2019 года: его причастность к убийству пенсионерки подтвердил молекулярно-генетический анализ ДНК.

Уголовное производство было открыто по ч.4 ст.152 (Изнасилование, что повлекло за собой особо тяжкие последствия) и п.10 ч.2 ст.115 (Умышленное убийство, соединенное с изнасилованием) УК Украины.

На суде мужчина заявил, что имел с погибшей половые отношения, начиная с 14 лет. Учитывая разницу старше 40 лет и некоторые другие данные следствия, суд признал эти слова неправдивыми.

В течение всего времени, пока продолжалось следствие и судебное разбирательство, подозреваемый свою вину отрицал.

Источник: Черновицкий апелляционный суд