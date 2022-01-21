В Оболонском районном суде Киева будут судить 23-летнюю женщину, которая в июле совершила попытку ограбить банк на ул. Автозаводской и захватила заложницу.

Чтобы завладеть деньгами, женщина сначала бросила в помещение банка подожженную бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью.

Затем, угрожая предметом, похожим на пистолет, начала требовать у работников деньги.

Последние требование нападавшей выполнили и передали ей 15 тыс. грн.

После этого подозреваемая взяла в заложники 35-летнюю посетительницу и попыталась сбежать.

Задержали злоумышленницу на выходе из банка. Ее заложница не пострадала.

Впоследствии эксперты признали женщину вменяемой.

В Киеве будут судить женщину, которая пыталась ограбить банк и захватила заложницу / 3 фотографии

В суде она будет отвечать сразу по трем статьям Уголовного кодекса – разбойное нападение на банковское учреждение, захват заложников и повреждение имущества.

За содеянное обвиняемой грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: Киевская городская прокуратура

Фото: Киевская городская прокуратура