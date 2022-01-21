В Оболонському районному суді Києва судитимуть 23-річну жінку, яка в липні намагалась пограбувати банк на вул. Автозаводській та захопила заручницю.
Щоб заволодіти грошима, жінка спершу кинула в приміщення банку підпалену пляшку з легкозаймистою рідиною.
Потім, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, почала вимагати в працівників гроші.
Останні вимогу нападниці виконали та передали їй 15 тис. грн.
Після цього підозрювана взяла в заручники 35-річну відвідувачку та спробувала втекти.
Затримали зловмисницю на виході з банку. Її заручниця не постраждала.
Згодом експерти визнали жінку осудною.
У суді вона відповідатиме одразу за трьома статтями Кримінального кодексу – розбійний напад на банківську установу, захоплення заручників та пошкодження майна.
За скоєне обвинуваченій загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Джерело: Київська міська прокуратура