В Оболонському районному суді Києва судитимуть 23-річну жінку, яка в липні намагалась пограбувати банк на вул. Автозаводській та захопила заручницю.

Щоб заволодіти грошима, жінка спершу кинула в приміщення банку підпалену пляшку з легкозаймистою рідиною.

Потім, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, почала вимагати в працівників гроші.

Останні вимогу нападниці виконали та передали їй 15 тис. грн.

Після цього підозрювана взяла в заручники 35-річну відвідувачку та спробувала втекти.

Затримали зловмисницю на виході з банку. Її заручниця не постраждала.

Згодом експерти визнали жінку осудною.

У Києві судитимуть жінку, яка намагалась пограбувати банк та захопила заручницю / 3 фотографии

У суді вона відповідатиме одразу за трьома статтями Кримінального кодексу – розбійний напад на банківську установу, захоплення заручників та пошкодження майна.

За скоєне обвинуваченій загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Джерело: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура