Я ее не удерживал: пенсионера из Киева подозревают в том, что он три дня насиловал девушку

В Киеве задержан 62-летний мужчина, который в течение нескольких дней незаконно удерживал и насиловал 25-летнюю девушку. Со своей жертвой пенсионер познакомился в магазине, в очереди за алкоголем.

25-летняя Александра рассказала все подробности правоохранителям. По ее словам, в тот вечер она была в супермаркете, где и завязался разговор с незнакомцем.

Девушка спросила у мужчины, где ближайшая туалет, а тот любезно предложил воспользоваться своим туалетом, потому что живет совсем рядом. Согласившись, девушка пошла домой к незнакомцу, однако вернулась домой только на третий день.

Что говорят соседи

Когда правоохранители получили сообщение о данном инциденте, сразу же наведались в квартиру пенсионера. Чтобы войти внутрь, им понадобился молоток.

– Они молотком специальным били, чтобы снять занавеси с двери. Когда открыли, он даже хотел убегать. Начались обыски, у него из-под кровати такой кнут, ну, когда бьют для возбуждения, что ли. Парик женский, — рассказала соседка задержанного мужчины.

В настоящем секс-рабстве мужчина держал свою жертву почти три дня. По словам 25-летней Александры, незнакомец регулярно насиловал ее, душил и даже поджигал волосы.

Признание пенсионера

В полиции 62-летний Андрей назвал громкие обвинения выдумкой. По его словам, девочка добровольно согласилась зайти в гости.

Муж помог Александре купить алкоголь, и когда дома между ними завязался разговор, девушка согласилась не только выпить, но остаться на ночь.

– Мы просто проводили время, я несколько раз выходил в магазин за сигаретами, за выпивкой. И у меня есть чеки из этого магазина. У нее было время на то, чтобы уйти из квартиры, но она этого не делала. Она вела себя спокойно, развязно, никаких притензий не было, – уверяет мужчина.

Андрей также добавил, что в этот вечер в его квартире были и другие гости. Он спал с 25-летней девушкой в ​​одной кровати, но никаких намеков на секс не было.

– Никаких контактов физических не было. Да, мы спали вместе, просто так. Мы были в таком состоянии, что например у меня на нее не было никакой эрекции, – уверяет Андрей.

Возвращение домой

25-летняя девушка покинула чужую квартиру только после двух ночей вместе с пенсионером. Выяснилось, что дома ее ждали мужчина и двое детей.

Более того, 62-летний мужчина даже пошел провожать девушку домой, а по дороге они зашли в магазин за пиво.

– Говорит, дальше меня не веди, потому что мужчина может в окна увидеть. Она когда пришла домой, мужчина наверняка же спросил, где ты была двое суток, и она же ему сказала, что содержали и насиловали. Но я этого не делал, – доказывает пенсионер.

На данном этапе расследования следователи больше доверяют словам пострадавшей девушки. Ситуацию 62-летнего мужчины осложняет и то, что сейчас он ждет приговора суда за изнасилование другой молодой женщины.

По данному факту уголовное производство открыто по ч.2 ст.152 (Изнасилование, совершенное повторно) и ч.1 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека). Если вина пенсионера будет доказана, ему грозит до десяти лет тюрьмы.