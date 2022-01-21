Я її не тримав: пенсіонера з Києва підозрюють у тому, що він три дні ґвалтував дівчину

У Києві затримали 62-річного чоловіка, який упродовж декількох днів незаконно утримував та ґвалтував 25-річну дівчину. Зі своєю жертвою пенсіонер познайомився у магазині, в черзі за алкоголем.

25-річна Олександра розповіла усі подробиці правоохоронцям. За її словами, того вечора вона була у супермаркеті, де і зав’язалася розмова із незнайомцем.

Дівчина запитала у чоловіка, де найближча вбиральня, а той люб’язно запропонував скористатися своїм туалетом, бо живе зовсім поруч. Погодившись, дівчина пішла додому до незнайомця, однак додому повернулася лише на третій день.

Що кажуть сусіди

Коли правоохоронці отримали повідомлення про даний інцидент, відразу ж навідалися до квартири пенсіонера. Щоб зайти всередину, їм знадобився молоток.

– Вони молотком спеціальним били, щоб зняти завіси з дверей. Коли відкрили, він навіть хотів тікати. Почалися обшуки, у нього з-під ліжка такий батіжок, ну, коли б’ють для збудження, чи що. Перуку жіночу, – розповіла сусідка затриманого чоловіка.

У справжньому секс-рабстві чоловік тримав свою жертву майже три дні. За словами 25-річної Олександри, незнайомець регулярно гвалтував її, душив та навіть підпалював волосся.

Зізнання пенсіонера

У поліції 62-річний Андрій назвав гучні звинувачення вигадкою. За його словами, дівчина добровільно погодилася зайти у гості.

Чоловік допоміг Олександрі купити алкоголь, і коли вдома між ними зав’язалася розмова, дівчина погодилася не лише випити, а й залишитися на ніч.

– Ми просто проводили час, я декілька разів виходив у магазин за цигарками, за випивкою. І в мене є чеки з цього магазину. Вона мала час на то, щоб піти з квартири, але вона цього не робила. Вона поводила себе спокійно, розв’язно, ніяких притензій не було, – запевняє чоловік.

Андрій також додав, що того вечора в його квартирі були й інші гості. Він спав із 25-річною дівчиною в одному ліжку, але жодних натяків на секс не було.

– Ніяких контактів фізичних не було. Да, ми спали разом, просто так. Ми були в такому состоянії, що наприклад в мене на неї не було ніякої ерекції, – запевняє Андрій.

Повернення додому

25-річна дівчина покинула чужу квартиру лише після двох ночей разом із пенсіонером. З’ясувалося, що вдома неї чекали чоловік та двоє дітей.

Більше того, 62-річний чоловік навіть пішов проводжати дівчину додому, а дорогою вони зайшли у магазин по пиво.

– Каже, далі мене не веди, бо чоловік може у вікна побачити. Вона як прийшла додому, чоловік напевно ж запитав, де ти була дві доби, і вона ж йому сказала, що утримували і ґвалтували. Але я цього не робив, – доводить пенсіонер.

На даному етапі розслідування слідчі більше довіряють словам постраждалої дівчини. Ситуацію 62-річного чоловіка ускладнює й те, що зараз він чекає на вирок суду за зґвалтування іншої молодої жінки.

За даним фактом кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст.152 (Зґвалтування, вчинене повторно) та ч.1 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Якщо вину пенсіонера буде доведено, йому загрожує до десяти років ув’язнення.