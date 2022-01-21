В Одессе правоохранители разоблачили преступную группировку, в состав которой входили пограничники. Злоумышленники похищали людей и требовали с них деньги.

По данным Службы безопасности Украины, участники банды, среди которых есть действующие правоохранители, терроризировали местных жителей города.

Если они отказывались платить “дань”, правонарушители давили на людей и угрожали физическим насилием.

Члены банды представлялись правоохранителями и незаконно задерживали одесситов по выдуманным причинам. Они “выбивали” из них деньги за якобы избежание уголовной ответственности.

Злоумышленники проводили несанкционированные обыски и обворовывали жилища. В СБУ отметили, что организатор противоправной банды и его сообщник – действующие пограничники.

Потерпевшим они представлялись как полицейские, работники СБУ и других правоохранительных органов.

Члены группировки угрожали местному предпринимателю насилием и физической расправой, требуя от него денежный “долг”. Двух пограничников задержали при попытке похитить человека.

Правоохранители решают вопрос о сообщении о подозрении задержанным и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следователи выясняют обстоятельства всех противоправных действий и устанавливают других участников группировки, причастных к похищению людей и требованию денег.