В Одесі правоохоронці викрили злочинне угруповання, до складу якого входили прикордонники. Зловмисники викрадали людей та вимагали з них гроші.

За даними Служби безпеки України, учасники банди, серед яких були чинні правоохоронці, тероризували місцевих жителів міста.

Якщо вони відмовлялися сплачувати “данину”, правопорушники тиснули на людей та погрожували фізичним насильством.

Члени банди представлялися правоохоронцями та незаконно затримували одеситів за вигаданими причинами. Вони “вибивали” з них гроші за нібито уникнення від кримінальної відповідальності.

Зловмисники проводили несанкціоновані обшуки та обкрадали оселі мешканців. У СБУ зазначили, що організатор протиправної банди та його спільник – чинні прикордонники.

Потерпілим вони представлялися як поліцейські, працівники СБУ та інших правоохоронних органів.

Члени угруповання погрожували місцевому підприємцю насильством та фізичною розправою, вимагаючи з нього грошовий “борг”. Двох прикордонників затримали під час спроби викрасти людину.

Правоохоронці розв’язують питання про повідомлення про підозру затриманим та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі з’ясовують обставини всіх протиправних дій та встановлюють інших учасників угруповання, причетних до викрадення людей та вимагання грошей.