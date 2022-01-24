Сотрудники Службы безопасности Украины провели тактико-специальные учения в Киевской области.

Силовики отрабатывали действия по освобождению международного аэропорта Антонов в случае захвата условными террористами самолета с пассажирами и одного из авиационных объектов, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным украинской спецслужбы, тренировка проводилась в условиях, максимально приближенных к боевым. Помимо СБУ в учениях также принимали участие силы Нацполиции, Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Руководили учениями сотрудники Антитеррористического центра при СБУ, а также группа АТЦ при СБУ в Киеве и Киевской области.

Согласно легенде маневров, террористы захватили самолет с заложниками в воздухе и требовали его приземлить. В свою очередь сообщники боевиков в это же время получили контроль над диспетчерской вышкой и диктовали условия для освобождения пленников.

Читайте Киберучения планируют провести в Украине через несколько месяцев

После того, как были отработаны стандартные переговорные протоколы, руководством оперативного штаба было принято решение о начале силовой фазы. В ходе ее выполнения силовики обезвредили условных злоумышленников и освободили заложников.

Тренировка проводилась для отработки межведомственного взаимодействия в условиях террористической угрозы, в том числе и на стратегически важных объектах критической инфраструктуры.

Захватили самолет и диспетчерскую башню: на Киевщине прошли антитеррористические учения / 20 фотографий

Напомним, что накануне в Черниговской области прошли антитеррористические учения по нейтрализации вражеских диверсантов. Кроме сотрудников ГПСУ, в учениях также участвовали подразделения СБУ, Вооруженных сил, Нацгвардии, Нацполиции, а также Госслужбы спецсвязи.

Маневры проводились в условиях, максимально приближенных к реальности.

Участники учений осуществили комплекс мер по разоблачению и обезвреживанию вражеских диверсантов. Речь идет об оперативно-розыскных, контрразведывательных и других мероприятиях. На завершающей фазе была проведена спецоперация по нейтрализации боевиков вблизи одного из пограничных пунктов пропуска.