В Черниговской области, вблизи северной границы Украины, прошли антитеррористические учения по нейтрализации вражеских диверсантов.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Кроме пограничников, в учениях приняли участие подразделения Службы безопасности, Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Нацполиции, Государственной службы спецсвязи.

Все проходило в условиях, максимально приближенных к реальности.

Согласно легенде учений, на территорию Черниговщины, в пограничный район, проникла вражеская диверсионно-разведывательная группа. В планах диверсантов было нанесение Украине экономического ущерба и дестабилизация обстановки в приграничных районах.

Участники учений осуществили комплекс мер по разоблачению и обезвреживанию диверсантов (речь идет об оперативно-розыскных, контрразведывательных и других мероприятиях).

Во время завершающей фазы учений была проведена спецоперация по нейтрализации условных диверсантов вблизи пограничного пункта пропуска.

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Следует отметить, что Беларусь и Россия планируют провести совместные военные учения с 10 по 20 февраля 2022 года. Маневры, в частности, проведут на южном фланге Беларуси (т.е. вблизи границ Украины).

Учения получили название Союзная решимость-2022. Под предлогом их проведения в Беларусь уже прибывают подразделения вооруженных сил РФ. Так, недалеко от границы Беларуси с Украиной зафиксировали российскую военную технику.

В Госдепартаменте США не исключали, что Москва может использовать военные учения в Беларуси для вторжения в Украину с севера.

Источник: ГПСУ

Фото: ГПСУ