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Факты / Украина / Общество

У северной границы Украины пограничники, СБУ и ВСУ тренировались ловить диверсантов

Юлия Соколова редактор ленты
Навчання на Чернігівщині

В Черниговской области, вблизи северной границы Украины, прошли антитеррористические учения по нейтрализации вражеских диверсантов.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Кроме пограничников, в учениях приняли участие подразделения Службы безопасности, Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Нацполиции, Государственной службы спецсвязи.

Все проходило в условиях, максимально приближенных к реальности.

Согласно легенде учений, на территорию Черниговщины, в пограничный район, проникла вражеская диверсионно-разведывательная группа. В планах диверсантов было нанесение Украине экономического ущерба и дестабилизация обстановки в приграничных районах.

Участники учений осуществили комплекс мер по разоблачению и обезвреживанию диверсантов (речь идет об оперативно-розыскных, контрразведывательных и других мероприятиях).

Во время завершающей фазы учений была проведена спецоперация по нейтрализации условных диверсантов вблизи пограничного пункта пропуска.

Навчання на Чернігівщині
Навчання на Чернігівщині
Навчання на Чернігівщині
Навчання на Чернігівщині
Навчання на Чернігівщині
Навчання на Чернігівщині
Навчання на Чернігівщині
Навчання на Чернігівщині
Навчання на Чернігівщині
Навчання на Чернігівщині
Навчання на Чернігівщині
Навчання на Чернігівщині
Навчання на Чернігівщині
Навчання на Чернігівщині
У северной границы Украины пограничники, СБУ и ВСУ тренировались ловить диверсантов / 9 фотографий

Следует отметить, что Беларусь и Россия планируют провести совместные военные учения с 10 по 20 февраля 2022 года. Маневры, в частности, проведут на южном фланге Беларуси (т.е. вблизи границ Украины).

Учения получили название Союзная решимость-2022. Под предлогом их проведения в Беларусь уже прибывают подразделения вооруженных сил РФ. Так, недалеко от границы Беларуси с Украиной зафиксировали российскую военную технику.

В Госдепартаменте США не исключали, что Москва может использовать военные учения в Беларуси для вторжения в Украину с севера.

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Источник: ГПСУ

Фото: ГПСУ

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