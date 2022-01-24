Співробітники Служби безпеки України провели тактико-спеціальні навчання у Київській області.

Силовики відпрацьовували дії щодо звільнення міжнародного аеропорту Антонов у випадку захоплення умовними терористами літака з пасажирами та одного з авіаційних об’єктів, повідомляє пресслужба СБУ.

За даними української спецслужби, тренування проводилося за умов, максимально наближених до бойових. Крім СБУ, в навчаннях також брали участь сили Нацполіції, Національної гвардії та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Керували навчаннями співробітники Антитерористичного центру при СБУ, а також група АТЦ при СБУ у Києві та Київській області.

Згідно з легендою маневрів, терористи захопили літак із заручниками у повітрі та вимагали його приземлити. Спільники бойовиків у той же час отримали контроль над диспетчерською вежею і диктували умови для звільнення бранців.

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Після того, як було відпрацьовано стандартні переговорні протоколи, керівництвом оперативного штабу було ухвалено рішення щодо початку силової фази. Під час її виконання силовики знешкодили умовних зловмисників та звільнили заручників.

Тренування проводилося для відпрацювання міжвідомчої взаємодії в умовах терористичної загрози, зокрема на стратегічно важливих об’єктах критичної інфраструктури.

Захопили літак та диспетчерську вежу: на Київщині пройшли антитерористичні навчання / 20 фотографий

Нагадаємо, напередодні на Чернігівщині пройшли антитерористичні навчання з нейтралізації ворожих диверсантів. Окрім співробітників ДПСУ, у навчаннях також брали участь підрозділи СБУ, Збройних сил, Нацгвардії, Нацполіції, а також Держслужби спецзв’язку.

Маневри проводилися за умов, максимально наближених до реальності.

Учасники навчань здійснили комплекс заходів щодо викриття та знешкодження ворожих диверсантів. Йдеться про оперативно-розшукові, контррозвідувальні та інші заходи. На завершальній фазі було проведено спецоперацію з нейтралізації бойовиків поблизу одного з прикордонних пунктів пропуску.