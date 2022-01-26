В Харькове 54-летний мужчина выпал из окна на пятом этаже дома. Он упал на крышу пристроенного к дому одноэтажного магазина и чудом остался в живых.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, мужчина получил многочисленные травмы. У него было подозрение на перелом позвоночника и нижних конечностей.

Спасатели поднялись по пожарной лестнице и закрепили его на спинальном щите после проведенного медиками осмотра и обезболивания.

Его спустили с крыши магазина и транспортировали в карету скорой медицинской помощи. Пострадавший нуждался в немедленной помощи врачей.

Спасатели отправились с бригадой медиков в лечебное учреждение, чтобы переложить травмированного мужчину со щита на специальную медицинскую каталку.

На помощь 54-летнему мужчине привлекли 10 спасателей службы по чрезвычайным ситуациям. В настоящее время он находится под наблюдением врачей – ему оказывают необходимую медицинскую помощь.