Горы мусора и стойкий запах спиртного: в Киеве из захламленной квартиры изъяли троих детей

В Киеве из семьи изъяли троих маленьких детей 2018, 2019 и 2020 годов рождения. К моменту прибытия полиции родителей дома не было, а малыши находились под присмотром пьяного родственника.
Инцидент произошел в одной из многоэтажек на улице Тимошенко в Оболонском районе столицы.
Правоохранителей вызвал тот же родственник: он сообщил, что в квартире происходит драка. Вместе с полицией на место происшествия прибыли медики.
Детей нашли среди хлама
В трехкомнатной квартире, где произошел конфликт между родственниками, была обнаружена ужасная антисанитария.
На полу все было заставлено мусорными пакетами и грязными вещами, каждая из комнат буквально пропахла дымом сигарет и спиртным.
Среди хлама и разбросанных одеял ювенальным полицейским удалось найти троих малолетних детей. В тот же вечер их госпитализировали.
Объяснить полицейским, куда ушли родители малышей, пьяный родственник не смог.
На мать был составлен админпротокол по ч. 2 ст. 184 (Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.
Сотрудники социальной службы будут решать вопрос о дальнейшем пребывании детей в семье.