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Горы мусора и стойкий запах спиртного: в Киеве из захламленной квартиры изъяли троих детей

Наташа Тарчевська редактор ленты
Горы мусора и стойкий запах спиртного: в Киеве из захламленной квартиры изъяли троих детей

В Киеве из семьи изъяли троих маленьких детей 2018, 2019 и 2020 годов рождения. К моменту прибытия полиции родителей дома не было, а малыши находились под присмотром пьяного родственника.

Инцидент произошел в одной из многоэтажек на улице Тимошенко в Оболонском районе столицы.

Правоохранителей вызвал тот же родственник: он сообщил, что в квартире происходит драка. Вместе с полицией на место происшествия прибыли медики.

Детей нашли среди хлама

В трехкомнатной квартире, где произошел конфликт между родственниками, была обнаружена ужасная антисанитария.

На полу все было заставлено мусорными пакетами и грязными вещами, каждая из комнат буквально пропахла дымом сигарет и спиртным.

Среди хлама и разбросанных одеял ювенальным полицейским удалось найти троих малолетних детей. В тот же вечер их госпитализировали.

Объяснить полицейским, куда ушли родители малышей, пьяный родственник не смог.

На мать был составлен админпротокол по ч. 2 ст. 184 (Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

Сотрудники социальной службы будут решать вопрос о дальнейшем пребывании детей в семье.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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