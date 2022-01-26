Гори сміття і стійкий запах спиртного: у Києві із захаращеної квартири вилучили трьох дітей

У Києві з родини вилучили трьох маленьких дітей 2018, 2019 та 2020 років народження. На момент прибуття поліції батьків вдома не було, а малюки перебували під наглядом п’яного родича.
Інцидент стався в одній із багатоповерхівок на вулиці Тимошенко, що в Оболонському районі столиці.
Правоохоронців викликав той самий родич: він повідомив, що у квартирі відбувається бійка. Разом із поліцією на місце події прибули медики.
Дітей знайшли серед мотлоху
У трикімнатній квартирі, де стався конфлікт між родичами, було виявлено жахливу антисанітарію.
На підлозі усе було заставлено пакетами зі сміттям та брудними речима, кожна з кімнат буквально пропахла димом сигарет і спиртним.
Серед мотлоху і розкиданих ковдр ювенальні поліцейські на силу змогли знайти трьох малолітніх дітей. Того ж вечора їх було госпіталізовано.
Пояснити поліцейським, куди поділися батьки малюків, п’яний родич не зміг.
На матір було складено адмінпротокол за ч. 2 ст. 184 (Невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.
Працівники соціальної служби вирішуватимуть питання щодо подальшого перебування дітей у родині.