Гори сміття і стійкий запах спиртного: у Києві із захаращеної квартири вилучили трьох дітей

У Києві з родини вилучили трьох маленьких дітей 2018, 2019 та 2020 років народження. На момент прибуття поліції батьків вдома не було, а малюки перебували під наглядом п’яного родича.

Інцидент стався в одній із багатоповерхівок на вулиці Тимошенко, що в Оболонському районі столиці.

Правоохоронців викликав той самий родич: він повідомив, що у квартирі відбувається бійка. Разом із поліцією на місце події прибули медики.

Дітей знайшли серед мотлоху

У трикімнатній квартирі, де стався конфлікт між родичами, було виявлено жахливу антисанітарію.

На підлозі усе було заставлено пакетами зі сміттям та брудними речима, кожна з кімнат буквально пропахла димом сигарет і спиртним.

Серед мотлоху і розкиданих ковдр ювенальні поліцейські на силу змогли знайти трьох малолітніх дітей. Того ж вечора їх було госпіталізовано.

Пояснити поліцейським, куди поділися батьки малюків, п’яний родич не зміг.

На матір було складено адмінпротокол за ч. 2 ст. 184 (Невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.

Працівники соціальної служби вирішуватимуть питання щодо подальшого перебування дітей у родині.