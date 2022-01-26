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Пока не перестала кричать: под Херсоном осудили мужчину, который свернул женщине шею

Наташа Тарчевська редактор ленты
Пока не перестала кричать: под Херсоном осудили мужчину, который свернул женщине шею

В Херсонской области осудили 55-летнего мужчину за убийство женщины, которая сдавала ему жилье. Более семи лет он проведет в тюрьме.

Инцидент произошел в августе прошлого года. Мужчина снимал жилье у супружеской пары, и время от времени они собирались втроем, чтобы выпить.

В один из вечеров к нему в гости пришла хозяйка: когда спиртное начало заканчиваться, между ними возник конфликт.

55-летний мужчина отказался покинуть дом по требованию женщины, после чего поднял на нее руку. Хозяйка жилья начала кричать, и тогда мужчина вывел ее в соседнюю комнату.

Там он схватил женщину за шею и держал, пока она не перестала дышать. Согласно заключению судмедэксперта, горе-квартирант свернул женщине шею.

Уголовное производство было открыто по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Суд признал 55-летнего мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на семь лет и четыре месяца. До вступления приговора в законную силу злоумышленник будет находиться под стражей.

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Источник: Херсонская областная прокуратура

Фото: Depositphotos

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