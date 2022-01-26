Поки не перестала кричати: під Херсоном засудили чоловіка, який скрутив жінці шию

У Херсонській області засудили 55-річного чоловіка за вбивство жінки, яка здавала йому помешкання. Понад сім років він проведе у в’язниці.

Інцидент стався у серпні минулого року. Чоловік винаймав житло у сімейного подружжя, і час від часу вони збиралися утрьох, щоб випити.

В один із вечорів до нього у гості прийшла господиня: коли спиртне почало закінчуватися, між ними виник конфлікт.

55-річний чоловік відмовився покинути будинок на вимогу жінки, після чого підняв на неї руку. Господиня помешкання почала кричати, і тоді чоловік вивів її до сусідньої кімнати.

Там він схопив жінку за шию і тримав, поки вона не перестала дихати. Згідно з висновком судмедексперта, горе-квартирант звернув жінці шию.

Кримінальне провадження було відкрито за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Суд визнав 55-річного чоловіка винним та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на сім років і чотири місяці. До набрання вироку законної сили зловмисник перебуватиме під вартою.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура