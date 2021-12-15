Искали место для интима: на Хмельнитчине мужчина задушил 41-летнюю женщину из-за пива

На Хмельнитчине в подвале пятиэтажки нашли мертвую обнаженную женщину. Вероятного убийцу уже задержали.

Инцидент произошел в Староконстантинове. Первым женский труп увидел один из жильцов дома по улице Мира, 17. Он спустился вниз, чтобы занести пустые банки в свой подвал.

– Смотрю, силуэт. Я думал сначала, что это куртка. Подошел поближе, вижу, человек. Я быстро вышел и позвонил 102. Было темно, у нас в подвале света нет, – вспоминает Вячеслав.

Местные жители не удивились страшному происшествию, ведь вблизи их дома работает наливайка. Именно там, по данным полиции, 41-летнюю женщину в компании знакомого видели в последний раз.

Елена с младшим на 12 лет Алексеем выпивали целый вечер, после чего взяли двухлитровую бутылку пива и пошли искать место для интима.

– Я видела, как мужчины выносили ее из подвала. Ноги были голые, даже без чулок, – рассказала журналистам соседка Екатерина Ивановна.

Полиция города хорошо знала погибшую Елену: она нигде не работала, жила в селе под Староконстантиновом и была психически неуравновешенной.

Соседи погибшей женщины подтвердили, что она часто бегала по улицам и останавливала машины, а также разбивала соседям окна в домах.

Что рассказал вероятный убийца

Подозреваемый в убийстве старшей подруги – 29-летний Алексей. Полиция задержала мужчину на следующий день после того, как обнаружили тело женщины.

В ходе допроса он признался в убийстве. Слова подозреваемого подтвердили записи с камер видеонаблюдения, установленные вблизи наливайки.

Мужчина рассказал, что проводил вечер в компании Елены, но после того, как закончилось пиво, у них произошел конфликт. Он толкнул женщину на пол и стал ее душить.

В полиции также подтвердили, что тело погибшей пролежало в подвале около недели.

Уголовное производство открыто по ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. За совершенное горе-товарищу грозит от семи до пятнадцати лет тюрьмы.