По факту стрельбы в Днепре Государственное бюро расследований открыло уголовное производство. Дело расследуют как умышленное убийство (по п. 1 и п. 4 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

В ДБР отметили, что причины и мотивы солдата, который открыл стрельбу в казарме, устанавливаются. Также правоохранители подробно изучают порядок организации службы и охраны Южного машиностроительного завода (где произошла стрельба) ответственными должностными лицами.

Кроме того, в Государственном бюро расследований призвали жителей Днепра и района быть внимательными и осмотрительными, поскольку стрелок с места происшествия скрылся. Поэтому граждан просят сообщать правоохранительным органам о любых подозрительных лицах.

Стрельба в Днепре произошла 27 января на территории Южного машиностроительного завода (Южмаш). 20-летний солдат срочной службы Артемий Рябчук во время выдачи оружия расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии из автомата Калашникова и скрылся.

В результате стрельбы в Днепре сегодня пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения. В городе ввели полицейскую операцию Сирена.